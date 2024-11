La desesperación de un agricultor valenciano afectado por la DANA: sufre el robo de 7.000 kilos de naranjas

A los daños de la DANA se suman las pérdidas que están provocando los robos y saqueos. No solo se producen en domicilios, sino también en el campo. Ha sido víctima de ello Ximo Herrero, agricultor con naranjos en Alzira y Guadassuar. Según cuenta en 'Espejo Público', tan solo uno de sus campos ha sobrevivido a las consecuencias de las riadas, pero ha sido esquilmado. Estima que le han robado alrededor de 7.000 kilos de naranjas y que únicamente pudo aprovechar 1.000, que se encontraba en el suelo. Asegura que pudo dar con los ladrones "dos campos más abajo con el coche, con los asientos preparados y con indicios de que habían hecho un viaje ya". "Vino la policía, pero como no llevaban naranjas encima, no les pudieron hacer nada", detalla.

"Está todo el campo muy mal"

Robos y saqueos que sufren tras el paso de la DANA que ha dejado los campos arrasados y destruidos. Así lo relata Ximo, que recuerda que algunos árboles quedaron sepultados bajo el agua. "Está todo el campo en general muy mal", asevera. La mirada está puesta ahora en el lodo: "veremos eso cómo lo incorporamos y podemos trabajarlo, porque la verdad que en el campo es un desastre también".

"Que solo vendan profesionales y propietarios"

Reclama que tan solo puedan vender los agricultores profesionales y propietarios de campos: "con eso, que es tan simple y tan fácil, terminaríamos con los robos que año tras año tenemos aquí", defiende. Detalla que actualmente "con una autorización que te firme un vecino, algún conocido o tú que tengas algo que hayas comprado y que hayas acordado con alguien", puedes "traer naranja a una peladora, dónde compran naranja para industria y dónde la gente trae la naranja que roba".

Ximo (@hortadeximo en Instagram, @hortaXimo en X, y Horta De Ximo en Facebook) reitera que "no hay demasiado control sobre eso y puede entrar toda la naranja que quiera". Es por este motivo que reivindica esta medida como la única solución para atajar un problema que persiste: "hace tres años que sufro robos, he interpuesto denuncias y no llega nunca nada", añade.

