Descubre que el hombre que la asaltó hace años es el cajero del supermercado en el que está comprando

Lupita Villalobos es una instagramer que cuenta con más de 322.000 seguidores en su cuenta de Instagram. La joven está acostumbrada a relatar su día a día en las redes. Recientemente la anécdota que ha compartido ha trascendido el interés de su cuenta convirtiéndose en viral.

La joven se encontraba comprando en un supermercado cuando de repente vio una quemadura en la mano del cajero que le resultó familiar. Se trataba de una quemadura de gran tamaño igual que la que tenía el atracador que, 10 años atrás, le robó todas sus pertenencias. Lupita no quería quedarse con la duda y decidió preguntar a este empleado si en el pasado estuvo robando en el Cerro de la Campana (México).

Me emocioné, fue como si me hubiese reencontrado con un amigo de hace mucho"

El hombre le reconoció que en el pasado cometió algunos robos en esta zona. Lupita le dijo que no se preocupara que no tenía pensado hablar con la empresa en la que trabajaba actualmente. "Me emocioné, fue como si me hubiese reencontrado con un amigo de hace mucho".

La historia no quedó ahí y cuando el exdelincuente se dio cuenta de que Lupita era una conocida instagramer en la ciudad de México le pidió que le grabara un vídeo para su novia contando la historia, ya que su pareja no daba crédito.