Desconcierto en Castilla y León tras suspender la vacunación con AstraZeneca: "La menda no se la pone"

La Junta de Castilla y León ha decidido suspender temporalmente la administración de la vacuna de AstraZeneca para combatir el coronavirus. Muchas ciudadanos hoy acudían a sus centros de salud para ser vacunados con ella.

La Junta ha tomado esta decisión hasta que se conozca el informe de la agencia europea del medicamento acerca de los efectos adversos de la vacuna.

Espejo Público ha estado esta mañana en el centro cultural de Valladolid Miguel Delibes donde estaba previsto que los nacidos en el año 1956 fueran vacunados hoy con AstraZeneca.

La noticia de la suspensión cautelar de la vacuna ha sorprendido in situ a muchas personas como Ana que ha acudido desde Tordesillas para vacunarse.

"Me he quedado a cuadros porque lo lógico es que nos hubieran avisado. Además nos tenían que vacunar en el pueblo y no hacernos venir", señalaba.

Ana ya veía con muchas dudas la vacunación y su suspensión le ha hecho reafirmarse en sus temores. "Lo veía con muchas dudas y me las acaban de confirmar. Mientras pongan la vacuna de Atrazeneca a los de nuestra edad la menda no se la pone. Cada uno nos cuenta una historia, nos toman el pelo de una manera y somos conejillos de indias", lamentaba.

Puedes volver a ver la noticia sobre la suspensión de la vacuna de AstraZenaca en Castilla y León en ATRESPPLAYER.