La denuncia de Ángeles que ha perdido su casa en Cobisa por la DANA: "Nos venden pisos donde no deben"

La DANA provocó el desbordamiento de un arroyo que arrasó más de 100 casas en Cobisa, Toledo. "Nos venden casas donde no deben. No tengo ni ropa interior. Trabajando toda la vida por una casa y no tengo nada" denuncia Ángeles, propietaria de una casa arrasada por la riada.

Los vídeos grabados se han compartido en redes sociales. Extraordinarias riadas generadas por la DANA en Cobisa. El recuento por el desbordamiento es de unas 100 casas afectadas, la mitad de ellas con consecuencias muy graves, y unos 40 vehículos destrozados.

Se trata del arroyo de la Degollada. El reportero Raúl García ha entrado en la vivienda de Ángeles. "Nos venden los pisos donde no deben de construirse. Nosotros no lo sabíamos, no sabíamos nada" ha explicado Ángeles en el programa Espejo Público de Antena 3 Noticias.

En Cobisa, ciudad dormitorio cerca de Toledo, hay censadas unas 4.500 personas y construidas unas 2.000 viviendas. Iván, hijo de Ángeles, ha venido a ayudarla. "Aquí tiene que haber algún responsable por hacer la vivienda donde no debe.

"Es la mitad del trayecto. El arroyo desemboca en el río Tajo. Ha habido veces que no llovía en Cobisa y se ha llenado la calle porque llovía en la sierra de Gredos" explica Iván en el programa Espejo Público.

Puedes ver el vídeo completo de la entrevista a Iván y Ángeles en Atresplayer