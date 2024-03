Un neuropediatra explica los errores del protocolo que llevaron a la falsa culpabilidad por malos tratos a una madre

El doctor Fernando Mulas fue citado a declarar en el juicio a una madre que habría vivido un auténtico calvario que se alargaba la mayor parte de la infancia de su hijo. Como especialista, Fernando tuvo que enfrentase a un careo con otros 10 facultativos, y describía su experiencia como "una situación muy incómoda", después de todas las opiniones externas vertidas sobre el caso.

"Yo tenía muy clara la convicción de que había serias dudas evidentes de la realidad , y el juez debió entender que era lo más razonable"

Por lo expuesto por el neuropediatra durante el juicio, el juez consideró que existía una duda razonable que no permitiría mantener una sentencia de culpabilidad contra la mujer. Su hijo presentaba lesiones, y las pruebas arrojaban resultados, compatibles con el 'síndrome del niño zarandeado'. Esta patología consiste en una serie de lesiones cerebrales que se producen en un niño de corta edad debidas a fuertes sacudidas.

Los padres, falsos culpables

El especialista exponía cómo el protocolo de malos tratos se pondría en marcha bajo criterio de un profesional sanitario "en tanto en cuanto el médico que lo ha visto, tiene una sospecha razonable de que puede haber un maltrato". El Dr. Mulas sugería que la opinión de los profesionales puede verse condicionada, una vez uno de los médicos da la voz de alarma: "Hay un sesgo porque siempre que se van consultando uno tras otro, se dice 'sospecha de niño zarandeado', entonces eso condiciona al resto. Se va creando una pelota que acaba en lo que ha acabado", "que los padres son falsos culpables", completaba Susana Griso.

"¿Sombra de corporativismo?"

El colaborador del programa, Toni Cantó, pregunta al doctor si había apreciado que los profesionales se estarían cubriendo entre sí, algo que negaba el neuropediatra. Aun así, al mismo tiempo que consideraba que existiría "una especie de 'no vuelta atrás'", que entre los profesionales del mundo sanitario, en ocasiones, hay "una actitud en la que es difícil echar marcha atrás".

Admite el facultativo que entre los profesionales médicos debería practicarse un mayor ejercicio de autocrítica. Respecto al caso, no considera que hubiera corporativismo, sino que en el caso de los juicios, "uno se ha estudiado las cosas y tiene una idea que mantener".

"A mi me toco ese papel de 'Pepito Grillo' justamente al contrario. Decir que no había una evidencia. Yo tenía diez colegas enfrente y me recordaba aquello de '12 hombres sin piedad'", haciendo alusión, el doctor, a la mítica y recomendable película de Sidney Lumet, con Henry Fonda como protagonista, sobre las discrepancias en un jurado durante un juicio. Fernando Mulas cuenta como se vio en el papel de tratar de "convencer al juez de que no había una evidencia. Eso es muy complicado, la verdad que yo me sentía mal pero está claro que al final el padre y la madre son los que padecen el problema".