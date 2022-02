Katerina es rusa y Vita es ucraniana. Ambas viven en España desde hace varios años y miren con incredulidad el conflicto que se ha desatado en sus países tras el ataque ruso que ha puesto a Ucrania en situación de guerra.

Señala Katerina que según la información de la que dispone la guerra de las repúblicas de Donestk y Lugansk nunca han terminado desde 2014 y el conflicto existía desde siempre. Pone de manifiesto que ella no se dedica a la política pero quiere da su propia opinión basada en lo que le están contado.

Esta ciudadana rusa no cree que su país viva en "la dictadura absoluta". Considera además que en Rusia hay libertad de prensa aunque reconoce que al vivir en España desde hace años no tiene la certeza de lo que sucede allí. No justifica "la invasión ni la guerra ni la sangre" pero cree que "tenemos que poner un poco más de información por parte de Rusia porque yo creo que no nos llega la información correctamente".

Rita, ciudadana ucraniana, señala que el Gobierno de Ucrania es democrático y se elige cada 4 años y "no como el de Rusia". "Es un Gobierno democrático y nos han invadido Rusia injustificablemente. Todo es mentira y estaba preparado para justificar delante de su gente que se iba a salvar a los rusos que viven en Ucrania, es lo mismo que hizo Hitler en el año 39. Así empezó la segunda Guerra Mundial. Putin quiere más y es un hombre que no es una persona, es un ser malvado que no tiene ninguna lógica en la cabeza".

