Daniel, padre por gestación subrogada: "Quiero poder decirle a mis hijas que la madre no lo hizo por dinero"

Daniel es padre por gestación subrogada de dos niñas. Fueron fruto del parto de dos mujeres diferentes, y defiende el altruismo de la decisión que tomarnos: "Querían ayudarme porque entienden lo que es ser madre".

"Cada mujer tiene su propia motivación"

La compensación económica a las madres gestantes es clave a la hora de abordar el debate sobre la gestación subrogada. Daniel se refiere a la gestante de su hija: "Me dijo que simplemente quería ayudar a alguien a ser padre porque sabe lo que es". Además, admitió que "le gusta estar embarazada".

Él pone el foco no solo en las madres, y se emociona cuando reflexiona sobre lo que les dirá a ambas cuando crezcan: "Yo quiero mirar a mi hija a la cara y cuando me pregunte qué ha pasado quiero decirle que la mujer que la ha traído al mundo no lo ha hecho por dinero". De hecho, es algo sobre lo que Daniel hizo hincapié cuando entrevistó a las gestantes.

"Los políticos hablan sin conocer el tema"

Este padre por gestación subrogada recuerda que "la motivación de cada mujer es diferente, y es difícil establecer un estándar". Lo importante, según Daniel, es que haya "una buena legislación como en Estados Unidos para que el móvil económico quede apartado y deje de ser la motivación principal".

Sobre el debate abierto generado en los últimos días en torno a situaciones similares a la suya se muestra contundente: "Me preocupa que haya representantes públicos en televisión diciendo barbaridades de que hay niños comprados o mujeres explotadas cuando no conocen la gestación subrogada".

Ahora mismo, según Daniel, se trata de un tema que "supone un choque cultural porque supone derribar lo que significa ser madre". Pone su caso como ejemplo: "Mis gestantes nunca se han considerado madres de mis hijas y ante notario, en México, han firmado un documento cediéndonos la custodia de los niños, y tuvieron que repetir el proceso en la embajada española en aquel país".

"Tengo miedo al bullying"

Daniel sufrió bullying en el colegio, y ahora teme que la historia se repita con sus hijas: "Me aterroriza que a mi hija le digan que es una niña comprada", porque yo sé lo que es vivir una situación de acoso".