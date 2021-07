La cuñada del joven con asperger asesinado en Madrid: "Era un chaval maravilloso, siempre estaba contento"

Susana es la cuñada de Isaac, el joven asesinado mortalmente en Madrid tras recibir 4 puñaladas. Pese a que los investigadores creen que detrás del crimen hay varias bandas latinas, asegura la cuñada que nunca comunicó a la familia que se sintiera acosado.

Desconocen quién está detrás del crimen pero le gustaría que este asesinato no aliente los mensajes racistas ni de odio. "Quien lo haya hecho que por favor lo pague", pide Susana. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, aunque sí se ha desestimado que el móvil fuera el robo ya que Isaac no llevaba nada de valor cuando le atacaron.

Confirma que antes de la agresión el joven iba hablando con un amigo por teléfono. Le dijo a su amigo que le estaban siguiendo. "De repente escuchó un quejido de Isaac y ya no se supo nada más", lamenta.

"El asperger que tenía Isaac era muy leve, no lo notabas si no hablabas con él"

Describe a Isaac "como un chaval maravilloso". "No puedo decir nada malo de él. Estuve hace dos semanas con él en el Parque de Atracciones. Todo el rato estaba haciendo rimas, se estaba riendo y estaba contento", cuenta entre lágrimas.

Señala que el asperger que tenía Isaac era leve y para notárselo tenias que tratar con él de una forma muy directa y entender un poco de asperger. "Era un chico que tenía un humor muy negro y todo te lo decía en sentido literal. Ellos no piensan en una consecuencia porque no tienen maldad. No creo que haya sido por el asperger", mantiene.

