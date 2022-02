El cuerpo de la menor asesinada en Jaén fue hallado en unas ruinas y todo apunta a que fue asfixiada

Los padres de la niña de 14 años habían denunciado su desaparición en Alcalá la Real (Jaén). La noche del martes el presunto asesino llamó al 112 confesando que había matado a la desaparecida.

La Guardia Civil sigue trabajando en la zona tratando de recabar todas las pruebas para esclarecer cómo falleció la menor. Cuando se personaron los agentes el presunto asesino no dijo ni dónde estaba el cuerpo ni qué le había hecho a la chica. Los agentes comenzaron una batida por la zona y dieron con el cuerpo.

Marino Aguilera es el alcalde de la localidad. Apunta que por el momento no está claro si asesino y víctima eran pareja sentimental. "Parece que no, aunque no es descartable que esa relación surgiese hace poco y no lo supiésemos el entorno".

Señala que la víctima es una estudiante de 3º de la ESO de un centro educativo de Alcalá la Real. "Muy buena estudiante, un encanto, plenamente integrada". Apunta el alcalde que los compañeros de clase de la menor están destrozados y desde el Ayuntamiento han puesto a disposición de los alumnos asistencia psicológica. El alcalde ha confirmado que el cuerpo de la joven fue hallado en la iglesia de Santo Domingo de Silos, que es un templo que se encuentra en estado de ruina.

El asesino confeso ha pasado la noche en dependencias policiales y esta mañana ha sido trasladado a Jaén para ser puesto a disposición judicial. Señala además el alcalde que se habla de una posible asfixia de la menor pero matiz que esa y otras circunstancias que rodean al caso tienen que ser confirmadas por la autopsia.

Fuentes del caso han confirmado a Espejo Público que el cuerpo de la menor se encontró sin ropa y que asesino y víctima tuvieron que llegar a ese punto de muto acuerdo ya que para entrar allí hay que saltar varias vallas.

Puedes volver a ver todos los datos sobre el asesinato de una menor en Jaén en Espejo Público a través de Atresplayer.