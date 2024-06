Cuca Gamarra: "Estamos a 15 minutos de que el PSOE diga que no conoce a Ábalos de nada"

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, analiza en Espejo Público las informaciones que vinculan al exministro del PSOE José Luis Ábalos con el alquiler de un chalet de lujo en Cádiz vinculado a Víctor de Aldama, uno de los comisionistas del 'caso Koldo'.

El exministro Ábalos fue arrendatario gratis durante al menos medio año de esta vivienda, propiedad de una empresa vinculada a uno de los principales comisionistas de la trama del cobro de comisiones por las mascarillas.

Ironiza Gamarra diciendo que "estamos a un cuarto de hora de que en el PSOE digan que no conoce a Ábalos de nada". "En ese momento Ábalos tenía un cargo importante en el partido, cada vez hay más datos que acorralan también a Pedro Sánchez porque la fecha del cese de Ábalos como ministro de Fomento deja ver que al alcance de Pedro Sánchez ya había mucha información. Lo sabía, lo tapó, era consciente de la corrupción que había en el partido y lo cesó para taparlo e intentar protegerle".

Para Gamarra, quien debe responder a las preguntas sobre la trama del 'caso Koldo' es Pedro Sánchez "pero hoy Ábalos sigue aforado y ocupando un escaño en el Congreso de los diputados".

"Lo que está ocurriendo con el caso de los ERE de Andalucía no es normal"

Gamarra también ha analizado que José Antonio Griñán esté a un paso de ser exculpado por malversación en el caso de los ERE de Andalucía. Cree que a la corrupción no se le puede dar "ni un metro de oxígeno y lo que está ocurriendo no es normal". Mantiene además que "resuelva lo que resuelva el Tribunal Constitucional este es el caso más grave de la historia de la democracia". "El dinero de los parados se destino a todo tipo de cosas menos a lo que se tenía que haber dedicado", añade.

Según la del PP, con esta maniobra se convierte al Tribunal Constitucional "en una nueva instancia de revisión de sentencias". Con este cambio, que produce una ruptura dentro del propio TC, prosigue, y la participan de los magistrados que han sido hasta ministros dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. "Con ello hay un indulto por la puerta de atrás y el borrado de todo aquello que sabemos que existió".

"A la sociedad española esto le indigna, vemos debates jurídicos que ponen sobre la mesa que se está usando el TC como una sala de revisión de sentencias y ese no es su papel. Es preocupante la ruptura en el seno del Tribunal que se ha producido en la etapa de Pedro Sánchez".

La renovación del CGPJ: "Somos conscientes de la necesidad de la renovación"

Para el PP "es imprescindible e innegociable la necesidad de reformas que garanticen la independencia y la renovación del poder judicial". Son conscientes de la necesidad de la renovación del Consejo General del Poder Judicial "porque afecta a instancias judiciales".

Margarita Robles, ministra de Defensa, se incorpora hoy a la visita del Rey a los países bálticos después de dejar que el monarca iniciara solo este viaje. Cuca Gamarra ve "inadmisible que por primera vez el Rey no haya contado con la presencia de un ministro en un viaje oficial". "No será por falta de ministros, porque sobran, de muchos no sabemos ni qué competencias tienen".