Cuando Will Smith le pegó una torta a un periodista ucraniano que le intentó besar en un estreno

El actor Will Smith ha ganado el Oscar a mejor actor protagonista por su papel en 'El método Williams'. película que habla de cómo fueron los inicios de Venus y Serena Williams en el mundo del tenis de alta competición. Sin embargo, nada de eso importa porque si hay algo que ha trascendido de la gala de los Oscar fue el tortazo que le propinó Will al cómico Chris Rock después de que en su monólogo hiciera una broma relacionada con la alopecia de su mujer.

Estamos acostumbrados a ver a Will Smith protagonizando escenas cómicas con una sonrisa permanente. Las marcas publicitarias se lo han rifado siempre por ser uno de los actores que mejor cae entre el público. Sin embargo, no es la primera vez que Will protagoniza un momento violento sin importarle el hecho de encontrarse en un lugar público.

En 2012, durante el estreno de una de sus películas un periodista ucraniano se le acercó para entrevistarle en la alfombra roja. Todo iba bien hasta que el reportero se acercó demasiado a él e intentó besarle. La reacción de Will fue la de apartarse y darle una bofetada (más suave que la que vimos en la ceremonia de los Oscar).

El propio Will Smith contaba en una de sus biografías que en su infancia había tenido un contacto directo con la violencia. Recordaba que su padre tenía problemas con el alcohol y presenciaba con frecuencia cómo le pegaba a su madre. Una circunstancia que le hizo incluso pensar en el suicidio.

