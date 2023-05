Cuando algo que no vemos piensa por nosotros: cara y cruz de la Inteligencia Artificial

Algoritmo. El padre de todas las soluciones. Lo teníamos olvidado desde las Matemáticas de BUP, pero ha irrumpido en nuestras vidas como un ciclón. De la mano de la Inteligencia Artificial el algoritmo es el que manda. Definámoslo: es el conjunto de operaciones sistemáticas que permite solucionar problemas. Aunque muchos consideren que precisamente nos los traerá.

Uno de los trabajos con más proyección será vigilar la veracidad de la información que arroja la IA

Tratamos de separar lo bueno y lo malo, los pros y los contras de la Inteligencia Artificial, pero ante algo tan inmenso, nos quedamos con algunos ejemplos de lo que puede aportarnos y lo que podemos padecer. Vicente Aragó dirige una empresa que trabaja con la “IA” enfocada a salvar vidas, detectar accidentes y prevenir catástrofes. Una cámara dotada con esta tecnología es capaz de detectar un incendio forestal antes de que se produzca, calculando mediante los famosos algoritmos si el calor intenso detectado antes de que la llama surja puede desencadenar el fuego. También sabe si los trabajadores de una empresa están pertrechados de toda la equipación de seguridad, o si quien entra en una gasolinera va a atracarla antes siquiera de que saque el arma. Esto nos plantea dudas como la protección de la identidad, pero Vicente nos explica que está a salvo: “Las imágenes se convierten en datos, pero éstas no se almacenan”.

Cualquiera puede ser víctima de un ataque a partir de la IA

Miguel Ángel de Castro es experto en ciberseguridad y trabaja con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ahora, en plena campaña de la Renta, “podríamos por ejemplo, recibir una llamada hecha por alguien que no existe simulando ser un inspector”. Para ver a Trump o a Putin proclamando soflamas, basta con partir de una cara que no tiene porqué parecerse a ellos y crear al personaje tan real como él mismo. “Ahora, en plena campaña electoral, se podría hacer un vídeo ´fake´ de un candidato que dirá lo que quiera su creador”. Muchos no lo creerán, pero se sembrará la duda. Esto apenas está empezando.