Críticas a Shakira por su última actuación y por olvidarse de España: "No canta, sólo mueve las caderas"

Esta última edición de la Copa América, torneo del continente transatlántico homólogo a la Eurocopa recientemente ganada por España, se celebraba en Estados Unidos. La final del pasado domingo que disputaban las selecciones de Argentina y Colombia tenía lugar en Miami, Florida, y Shakira protagonizaba la actuación estelar previa al partido de fútbol.

Reproches por su actuación

"No canta, sólo mueve las caderas"

Esta actuación de la cantante colombiana ha levantado numerosas reacciones negativas del público. Muchos acusaban a Shakira de no haber cantado en directo, sino que la actuación había sido en 'playback'.

No terminaban ahí las opiniones negativas hacia la interpretación de alguno de sus temas más exitosos. Otros seguidores de la de Barranquilla aseguraban que los movimientosy pasos de baile no estarían sincronizados con la canción.

Los espectadores se despachaban a gusto en las redes sociales: "Lo peor de esta Copa América fue sin ningún lugar a dudas, el deplorable show de Shakira. Espantoso", escribía un asistente en Twitter. "Una catástrofe. Lo peor que ha hecho en su carrera", valoraba otra de las presentes.

La salud del padre

No habido medio en Latinoamérica que haya pasado desapercibida del ingreso en un hospital del padre de Shakira a 24 horas de la criticada actuación. Se desconoce si este hecho ha tenido algo que ver o no en la supuesta pobre calidad del espectáculo musical. Aunque pocas horas después se conocía que el estado de salud del progenitor de la colombiana no revestía gravedad.

"Ni un gesto"

Otra de las cosas que el público, en este caso español, ha recriminado a Shakira es que no haya hecho ninguna alusión a la victoria de la Selección Española de Fútbol en la Eurocopa de Alemania.

"Era un gesto bonito que felicitara"

No serían pocos quienes echaron en faltauna felicitación o algún gesto por su relación pasada con España, dado que además es el país de nacimiento de sus hijos. La presentadora de Espejo Público, Lorena García no entendía estas críticas dado que ella es colombiana y se encontraba a miles de kilómetros de nuestro país.

"¡Pero cómo no nos va a tener manía!"

Por su parte la periodista Lorena Vázquez afirmaba que "pocos buenos recuerdos le quedan de España a Shakira". La colaboradora del programa añadía: "A ella le queda muy mal recuerdo porque Gerard Piqué le fue infiel […] Ella todavía, superado, superado no lo tiene".

¿Volverá a actuar en España?

Los presentes en plató dudaban si Shakira volverá a pisar tierras españolas. "¿Tu crees que en la próxima gira, Shakira va a saltar España?", preguntaba la presentadora, que obtenía la siguiente respuesta de la periodista: "No la va a saltar, porque sabe que el público español le es muy fiel".