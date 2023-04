Cristal, detenida y en el calabozo por suplantación de identidad: "Alquilaban pisos en Mallorca a mi nombre"

Cristal ha acabado detenida y esposada después de sufrir una suplantación de identidad en Vigo. Todo comenzó cuando el hijo de Cristal publicaba un anuncio en una página de compraventa de vehículos. El supuesto comprador le pide el número de cuenta y la documentación para agilizar el pago. En cuento tuvo el número de cuenta bloqueó a su hijo en WhatsApp. En ese momento Cristal acude ya a la comisaría a interponer una denuncia.

Meses después de estos hechos le avisan de la existencia de una cuenta fraudulenta. La llaman para que se presente en la comisaría de Vigo. Allí le dicen que tienen que esperar a que se presenta un coche patrulla ya que la tienen que detener. Cristal estaba en busca y captura. La esposan, la llevan a un furgón y la meten en un calabozo.

Alguien está alquilando pisos en Mallorca a nombre de Cristal

Un abogado de oficio le explica a Cristal que alguien está alquilando pisos en Mallorca a su nombre. "El dinero iba a una cuenta que habían abierto a mi nombre. Abrieron la cuenta sin mi firma", apunta.

Para Cristal esto está siendo un 'sinvivir'. Se encuentra en una situación de libertad provisional en la que no se le permite comprar una vivienda ni financiar compras. "Estoy deseando que salga el juicio para que esto se pueda demostrar. Todo el mundo me dice que esto se va a quedar en nada porque lo puedo demostrar pero no las tengo yo todas conmigo", señala.

El caso también afectó a su padre pero al tener su progenitor una demencia fue más fácil demostrar que se trataba de una suplantación de identidad y el caso va a ser sobreseído. Este tipo delincuentes son conocidos como mulas digitales, el trámite común es que se pase el DNI a alguien para comprobar quién es y a partir de ahí se produce la suplantación.