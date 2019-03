"Creo que Bretón es el responsable de la desaparición de los niños"

Al principio de la desaparición de los pequeños Ruth y José, José Ortega, cuñado de Bretón, colaboró de alguna forma con la investigación policial hasta una conversación que mantuvo con su mujer, Catalina y en la que está le recriminó esa colaboración. Desde entonces José Ortega ha mantenido una distancia prudente con la investigación y ha cerrado filas en torno a los Bretón y a su versión de los hechos.

En la quinta jornada del juicio contra José Bretón, Ortega ha tenido que declarar. En un principio, se ha ceñido al guión, pero la dureza del interrogatorio ha sido superior a sus fuerzas y ha terminado declarando que su cuñado podría estar detras de la desaparición de sus sobrinos. "No me cabe duda de que bretón es el responsable de la desaparición de los niños".

Ortega ha reconocido entre sollozos que ha cambiado su forma de ver las cosas. "De septiembre para acá mi forma de pensar es distinta que de septiembre para atrás. Antes tenía posibilidades de ver a los niños, ahora ya se que no". Sin embargo, se ha apresurado a reconocer que no cree que Bretón haya matado a los niños. "No me lo creo, me niego a creerlo. Ahora si se lo ha dado a algún profesional y algun profesional ha sido capaz de montar esto ...", ha declarado.