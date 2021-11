Crece la desconfianza de los padres tras las acusaciones de maltrato de la guardería de Fuenlabrada: "Mi hija no salía contenta"

La directora de la guardería de Fuenlabrada (Madrid) que ha sido acusada de trato vejatorio a los bebés niega los hechos mientras prosigue la investigación. Se han presentado como prueba varios audios en los que queda patente un maltrato a los bebés a través de insultos y amenazas. A ello se suma la carta anónima que circuló por Fuenlabrada y en la que se hablaba incluso de que esta mujer golpeaba a los niños o les obligaba a comerse la comida que había dejado otro bebé, entre otras prácticas negligentes.

Ya son muchos los padres que han sacado a sus bebés del centro. En un primer momento muchos progenitores cerraron filas en torno a la directora del centro, sin embargo el peso de la duda ha hecho que muchos de ellos prefieran no llevar a sus hijos a esta escuela infantil.

Espejo Público habla con una de estas madres. Cuenta que desde el primer momento le parecía que su hija no volvía contenta a casa. Eso sumado a que unos vecinos que vivían en el primer piso de la guardería le comentaron que escuchaban ruidos extraños a la hora de comer hizo que sacaran a la niña de la escuela infantil . La guardería contaba con cámaras de vigilancia a las que podían acceder los padres pero que el centro cortaba a la hora de comer de los pequeños.

Son muchos los padres que piden explicaciones y prefieren que sus hijos estén en casa mientras se esclarecen los hechos. Explica Nacho Abad que la Policía ha tomado declaraciones a los trabajadores de la guardería que refrendan con sus palabras lo que determinan los audios. La estrategia es que no puedan ser una prueba porque la jurisprudencia establece que debe ser una persona afectada la que grabe. "A mí me parece una barbaridad que esto no permita otras aristas porque como un bebé puede grabar los malos tratos a los que está siendo sometido".

