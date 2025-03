El coronel Manuel Morato: "Hemos hecho una política muy agresiva desde el punto de vista de Rusia"

Mientras en el Congreso de los Diputados se debate la situación de seguridad en Europa, el posible incremento armamentístico y la forma de hacer frente a una posible amenaza de Rusia, el coronel retirado Manuel Morato valora en Espejo Público la posible actualidad de la frase 'si quieres paz, prepárate para la guerra'. "Es una frase muy bonita que todos los militares conocemos y, en cierto modo es así, pero como todo en esta vida hay que matizar. ¿Tenemos que prepararnos para la guerra? Tenemos que prepararnos para evitar una guerra, para la disuasión", responde el militar a las preguntas de Susanna Griso.

"Estamos en un momento muy difícil. Estados Unidos ha dejado o va a dejar de tutelarnos en temas de seguridad y la Unión Europea tiene que ocuparse de su seguridad, eso es evidente. Eso no es en principio malo: Lo que es malo es lo que algunos están diciendo, los sustos y el miedo que algunos están metiendo a la población. Si hablamos de seguridad está perfecto, si hablamos de una carrera de armamento ya no está tan bien si no hablamos para nada de medidas de confianza y de seguridad", añade el militar. "Si usted me está hablando de que vamos a tener una guerra dentro de tres años yo le digo, bueno, yo voy a cambiar la política para evitar esa guerra, no tiene ningún sentido, es un fracaso anunciado si decimos que vamos a una guerra dentro de tres años", continúa el coronel retirado.

"La estabilidad de la guerra fría se ha roto"

Morato fue agregado militar en la Embajada de España en Rusia. Considera que la actual situación de inestabilidad en Europa comenzó antes de la invasión de Crimea por parte de Rusia en 2014. "La situación se desencadenó antes. Nosotros hemos hecho una política que era, desde el punto de vista ruso, agresiva. Si usted se lee los documentos de las cumbres de la OSCE de este siglo, que son unas cuantas, verá que antes de la guerra en todas las cumbres había uno o dos artículos de las decisiones en los que se decía: todo país tiene derecho a elegir el paraguas de seguridad sobre el que quiere estar". señala Morato en referencia a la posibilidad de los países del antiguo bloque soviético de ingresar en la OTAN. "En Europa durante la guerra fría teníamos una estabilidad, esa estabilidad se ha roto, No culpo a Europa, digo que desde el punto de vista de Rusia las ampliaciones de la OTAN eran un problema de seguridad para Rusia", añade.

"Es muy fácil decir tonterías, no cuesta nada"

Sobre el llamado "kit de emergencia" propuesto por la Unión Europea para que todos los hogares europeos puedan ser autosuficientes durante 72 horas en caso de crisis bélica, ciberataques o desastres naturales, el militar retirado es muy crítico. "Me parece que el kit es un medio de alarmar y, después de lo ocurrido con las mascarillas, casi es un medio de decirle a la gente: por aquí voy a sacarle dinero también. Déjense de historias, yo como militar le digo, tengo que estar preparado para la guerra, pero no tengo que estar a expensas de las barbaridades que a uno y a otro se le ocurran. Es muy fácil decir tonterías, no cuesta nada", opina

El coronel Morato valora también la decisión del vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, de acompañar a su esposa en un viaje esta semana a Groenlandia, territorio sobre el que la administración Trump asegura que anhela anexionar. "Este tipo de viajes obedece a un interés político, sabemos que a Trump y su equipo les gusta provocar", concluye el militar.

