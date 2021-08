El coronel Luis Herruzo, sobre Afganistán: "Las lapidaciones a mujeres se van a multiplicar y van a sumir al país en la edad media"

El coronel Luis Herruzo, ya retirado, y ex agregado de defensa en Kabul, ha estado en Espejo Público y manifiesta que está haciendo "lo que puede" con aquellos que se ponen en contacto con él.

En cuanto a las promesas de los talibanes, el coronel asegura: "No me creo absolutamente a los talibanes, son unos radicales que no van a cambiar. Las lapidaciones de las mujeres van a seguir y se van a multiplicar. La niñas al colegio es muy difícil que vaya a ocurrir. Van a sumir a Afganistán en esa edad media en la que están cómodos. La condición del talibán es de un extremismo absoluto y no cambiarán".

"Tuve la oportunidad de convivir con la gente, tener muchas conversaciones con mujeres y líderes de diversos movimientos. En 2010 las mujeres tenían esperanza, se estaban moviendo mucho para empoderar a las mujeres. Ahora pienso: ¿Qué les va a pasar a estas criaturas?", apunta.

Por otro lado, hemos podido hablar también con Yasir Karimi Savi, traductor que espera ser evacuado a España y que fue traductor del coronel en Afganistán. Este señala que se encuentra en el aeropuerto esperando poder llegar a España esta misma noche. Dice que ha sido muy difícil llegar al aeropuerto, pero finalmente lo ha conseguido. "Ellos han tenido que elegir entre vivir en su país o que su familia viva una vida mejor. Esa decisión ha sido muy difícil. Lo que les espera en España no va a ser fácil", afirma el coronel.

"España está haciendo lo que debe hacer una gran nación"

Sobre la labor del Gobierno de España en el Afganistán, comenta: "En estos momentos tengo la impresión de que nuestras autoridades están haciendo lo que tienen que hacer. Se están preocupando mucho por los que han colaborado con el Gobierno. Es algo que debe hacer una gran nación".

"Es muy difícil que todos contacten con nosotros. Muchas personas que están en aldeas lo tienen muy difícil de contactar y posiblemente ni se han enterado de qué tienen que hacer para evacuar. Este va a ser un problema y es gente que se quedará allí sin que podamos ayudarles", explica.

Por último, considera que moralmente y para España como nación "es un motivo de sentirnos orgullosos". Sin embargo, señala que evacuar a algunas personas de Afganistán "no va a solucionar el problema porque quedarán millones de afganos allí".