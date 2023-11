Corcuera clama contra la amnistía: "Es un atentado a la transición política española y al concepto de ciudadano"

José Luis Corcuera, exministro del Interior y exmilitante del PSOE, visita Espejo Público años después del susto que le dio a Susanna Griso después de que le saltara el desfibrilador en directo. Aclara que fue una falsa de alarma que no requirió ingreso hospitalario. Además asegura que en los últimos tiempos se encuentra bien de salud y no ha tenido ningún incidente con el desfibrilador.

La que sí cree que podría necesitar un desfibrilador es España, a la vista de los últimos acontecimientos políticos. Sin embargo, considera que la sociedad española dará respuesta a quienes hacen lo contrario de lo que dicen en escenarios como las elecciones europeas.

Recuerda estos días una frase del líder Mahatma Ghandi que consiguió la independencia de la India: "Más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar con la mentira". Señala que en los tiempos que corren vemos que es "más importante vencer aunque venzas mintiendo.

En sus manifestaciones Corcuera se mantiene activo contra la amnistía y los pactos de Sánchez con los independentistas catalanes. Recuerda que el propio Pedro Sánchez, los ministros y la vicepresidenta primera del Gobierno dijeron que la amnistía era inconstitucional y ponía en peligro el tercer lugar de la democracia que es la justicia. "Yo estaba entonces de acuerdo con ella pero me extraña que ella no esté ahora de acuerdo conmigo", afirma.

"No entiendo que hayamos naturalizado unos hechos gravísimos que ahora parecen normales"

Cree que tiene que haber coherencia y "si hace años no se tramitó la ley de amnistía espera que la mesa y los letrados ahora digan lo mismo".

No entiende que "hayamos naturalizado que hechos gravísimos aparezcan como normales. El Gobierno decía que era inconstitucional y esto no iba en su programa". En los últimos días oye voces que dicen que hay veces que para gobernar no puedes cumplir lo que llevas en tu programa pero añade que "no es normal que pactes aquello que no va en tu programa y además has dicho que es ilegal". Pone sobre la mesa que este acuerdo se ha pactado en el extranjero, en un estado de derecho como el español. "Esto es un atetado a la transición política española y al concepto de ciudadano, nos tratan como si fuéramos adolescentes".

"El Gobierno ha negociado con un prófugo de la justicia"

A Corcuera le parece "una indecencia" que dirigentes del PSOE se refieran a Puigdemont como un exiliado. "Siempre han dicho que era un huido de la justicia, decían que lo iban a traer para ponerlo a disposición de la justicia pero ahora el Gobierno negociaba con un prófugo de la justicia, por eso yo voy a esas manifestaciones, en la última solo vi banderas de España y de la comunidad económica europea. Hemos normalizado que nos mientan".

Se siente especialmente satisfecho de haber dejado de ser afiliado al PSOE. Dijo que si Pedro Sánchez volvía a ser secretario general se iría el partid, cosa que cumplió.

La cita del último Gobierno de la república

Corcuera ha leído una cita de Julián Zugazagoitia, que fue ministro del Interior en el último Gobierno de la República, bilbaíno y periodista. "No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. Estoy haciendo la guerra por España y para España por su grandeza y para su grandeza. No puedo consentir esa sórdida y persistente campaña separatista y tiene que ser cortada de raíz si se quiere que yo siga dirigiendo la política del Gobierno de una política nacional. Nadie se interesa como yo por las particularidades de la tierra nativa. Amo entrañablemente todo lo que se refiere a Canarias y no desprecio lo que poseen otras regiones pero por encima de todas ellas está España. Quien estorbe esa política nacional debe ser desplazado de su puesto, de otro modo dejo el mío antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones que de ningún modo admito, cedería paso a Franco. En punto a la integridad de España soy irreductible".

Algunos me dirán que soy fascista, pero "hay algunos nos dan lecciones de democracia y son unos auténticos fascistas".