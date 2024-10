Una consejera socialista, sobre la polémica entre García - Page y el Gobierno, por el centro de migrantes: "Hay una estrategia de ocultismo"

La nueva fricción surgida en el seno del Partido Socialista vuelve a tener como protagonistas a Pedro Sánchez y a Emiliano García - Page, presidentes del Gobierno central y de Castilla-La Mancha respectivamente. Muchos han visto una nueva 'rebelión' del líder socialista castellanomanchego.

Esta vez las discrepancias se producen en materia de migración. La intención por parte del Ejecutivo, de instalar un centro de internamiento temporal de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, prácticamente en desuso, ha generado múltiples reacciones en contra desde varios sectores y organismos de la provincia y la Comunidad Autónoma.

Películas bien distintas

Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional, salía a dar explicaciones por parte del Gobierno y afirmaba que, a la hora de estudiar y valorar el emplazamiento de una infraestructura semejante, "siempre se habla, como no puede ser de otra manera".

"Nadie ha llamado al Gobierno de Castilla-La Mancha para explicarle ni contarle lo que se pretendía hacer"Emiliano García-Page

En su intervención en el Parlamento autonómico, García-Page negaba tajantemente lo que había dicho Pilar Alegría: "A este Gobierno nadie le ha informado. Ni aunque lo diga la ministra portavoz, a la que alguien le ha engañado o le ha dado un mal dato. No es cierto".

Page se sorprendía por las intenciones de abrir ese centro de migrantes "en medio del campo", cuando se critica a otros países como Italia cuando llevan a cabo medidas similares.

Por otra parte el alcalde de Ciudad Real. Francisco Cañizares Jiménez, del Partido Popular, comparaba el centro que está entre los planes del Gobierno con un campo de concentración. Los ciudadanos de Ciudad Real y de los municipios más próximos también se manifiestan mayoritariamente contrarios al proyecto.

"No me desmiente la información"

La consejera de bienestar social, Bárbara García Torijano, habría sido quien descolgó el teléfono en primer lugar para solicitar información tras escuchar rumores. La llamada a la consejera de Estado, como aseguraba García-Page, en ciertos momentos se produjo "de forma atropellada, cuando no muy ofensiva". Y en la misma, añadía el presidente de Castilla-La Mancha: "Se nos dice de todo, menos lo que quieren hacer".

García Torijano mantiene que ella se puso en contacto con la Secretaria de Estado del Ministerio después de llegarles informaciones através de distintas ONGs: "No espera desde luego esa llamada".

La consejera aseguraba que "en la conversación se detecta mucho nerviosismo" y no resolvería las dudas que le trasladaba Bárbara, quien además daba por hecho, como ella misma afirma, "que la información que había llegado eran bulos".

Según se desarrollaba la conversación con la Secretaria de Estado, García Torijano iba detectando "una estrategia de ocultismo".

"Una conversación poco deseada"

El nerviosismo y las evasivas de su interlocutora, así como la exigencia de respuestas de la consejera de Castilla-La Mancha, derivó según Bárbara en una charla "poco deseada", y tras la petición de "unos minutos" por parte de la Secretaria, la concluyen abruptamente.

"A los cinco minutos me vuelve a llamar, ya más tranquila", desvelaba la castellanomanchega. En esa segunda conversación ya sí reconocía que se habrían producido conversaciones y movimientos que planteaban desde el Ejecutivo. También habría asegurado a Torijano que le proporcionaría información correspondiente el mismo día, sin embargo, a día de hoy asegura no haber recibido nada.

"No es como funcionamos en Castilla-La Mancha"

Por último comunicó a la Secretaria de Estado la postura del Gobierno regional y su falta de comprensión con este plan: "No entendemos este sistema de acogida e intervención con las personas inmigrantes. No es como funcionamos en Castilla-La Mancha. No es el modelo que llevamos a cabo, ni el que defendemos".