Una conocida de la parricida de Cuenca que ha matado a sus dos hijas: "No imagino que le puede haber pasado por la cabeza"

Una madre agente de la Guardia Civil, de 42 años ha terminado con la vida de sus hijas y después se ha quitado la vida. Los hechos han tenido lugar en la casa cuartel de Quintanar del Rey (Cuenca) en la que residía.

Juana es propietaria del mesón de El Olmo. Se encuentra conmocionada por los hechos. En esta localidad de unos 7.000 habitantes hoy no se habla de otra cosa. Cuenta esta empresaria que cuando ha salido el caso en la televisión se ha quedado paralizada. Conocía a la madre y a sus hijas por frecuentar el local. "Tomaban un café o una tostada a media mañana. No me imagino lo que puede haber pasado para hacer esa catástrofe", apunta.

La parricida es natural de Andalucía y se encontraba en esta localidad por trabajo. Cuenta Juana que las niñas nacieron en el pueblo y llevaría allí unos 12 años. La autora de los crímenes era la única agente mujer de la Guardia Civil en Quintanar, muy conocida entre los vecinos.

La tasa de suicidios entre la guardia civil, en auge

La tasa de suicidios es de 8 casos por cada 100.000 habitantes en la población general. En el caso de la Guardia Civil esa cifra se dispara a 23 casos por cada 100.000 habitantes. Apunta el psiquiatra forense José Carlos Fuertes que en estos casos el hecho de que la persona se encuentre de baja psicológica no es garantía de nada. "Hay muchos guardias civiles siendo tratados en sus sistemas de salud privado y solo pasarán a un tribunal médico cuando el jefe de la unidad lo considere oportuno".