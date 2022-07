Conduce 4 horas para descubrir que no estaba invitado a la boda a la que había asistido

Fernando condujo más de 4 horas para llegar a la boda de su prima pero cuando entró en el recinto de la celebración descubrió que no estaba invitado. Sí lo estuvo pero al no confirmar su asistencia no le esperaban ese día y cuando llegó allí se llevó una sorpresa.

Cuando recibió la invitación dejó que su familia hablara por él y no llegó a pronunciarse con claridad sobre su asistencia a la boda. Cuenta que cuando estaba aparcando el coche en el recinto en el que se celebraba el enlace su hermana comenzó a gritarle que no le esperaban. Finalmente su familia le convenció para que se quedara a disfrutar de la fiesta como uno más de los invitados.

"Dejé que mi familia hablara por mí y al final mi prima pensó que no iba a asistir al enlace"

Reconoce que cuando decidió quedarse se relajó y disfrutó del enlace: "Fue una de mis mejores bodas, la verdad", reconoce.

Alba, la novia del enlace a la que Fernando sorprendió con su asistencia, cuenta que cuando le vio le pidió que se sentara con su hermana: "Tampoco pude estar atenta a los detalles. Cuando le vi ya estaba sentado", recuerda la recién casada. Señala que no le sorprendió que su primo no le avisara: "De él me lo espero", bromea.