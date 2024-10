Conchi, la madre a la que una falsa enfermera intentó robar a su bebé: "Yo me he quedado traumada"

Todo sucedió en la maternidad del hospital 12 de octubre de Madrid. Allí una falsa enfermera ha intentado robar a un bebé de 48 horas de vida.

La impostora entró al hospital sin pasar ningún tipo de control y haciéndose pasar por trabajadora del centro. Con la excusa de hacerle al niño la prueba del talón se metió en la habitación, donde la madre se encontraba aún recuperándose del parto. A la madre le descuadró la manera en la que entró en la habitación y comenzó a desconfiar de ella. No le cuadraba la información que le estaba dando porque le habían dicho esa prueba médica se la harían al bebé por la tarde. Entonces la enfermera le dijo a la madre que no era apta ni para alimentar ni criar al niño. "Voy a venir con la asistenta social para llevármelo", señalaba.

Aún no se ha formalizado la denuncia policial pero se ha abierto una investigación. Desde el hospital 12 de octubre mantienen que no existe una evidencia física de lo que relata la paciente pero tampoco lo ponen en duda.

"Cuando abrí los ojos vi a una señora vestida de enfermera con el niño"

Espejo Público habla con Conchi. Aún visiblemente emocionada por los hechos afirma que el bebé está bien pero ella se ha quedado "traumada". "Estaba acostada en la habitación y cuando abrí los ojos vi a una señora vestida de enfermera con mi niño en los brazos. A lo que fui a echar mano al niño me dijo que le iba a hacer una prueba. Yo le dije que no podía ser porque su pediatra me había dicho que la hacían por la tarde", relata.

"La enfermera no tenía la tarjeta de identificación, vi algo raro"

Cuando Conchi cogió el teléfono para llamar a su madre la mujer salió corriendo de la habitación. Cuenta que empezó a sospechar de la prueba del talón porque su niño nació por la tarde. "No tenía la tarjeta de identificación. Ni nos dio los buenos días, directamente fue a la cuna a por el niño".

Esta madre no tiene sospechas de quién puede estar detrás de este intento de robo pero contando su caso espera que no le pase a más familias. Cuenta la familia de Conchi que otras enfermeras del centro aseguran que la mujer habría actuado ya en otras ocasiones.