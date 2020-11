Concha Andreu, presidenta de La Rioja, no descarta un nuevo confinamiento: "Haremos lo que tengamos que hacer"

La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha manifestado este jueves en Espejo Público que "todas las medidas que se toman, se hacen por el bien común" y en base a lo que se decide en las Comisiones Interterritoriales.

Preguntada por Susanna Griso sobre si contempla la posibilidad de un nuevo confinamiento debido a la alta incidencia del coronavirus en la región, Andreu ha indicado que "haremos lo que tengamos que hacer", según lo que se indique desde esa reunión interterritorial, en la que se encuentran los presidentes de todas las Comunidades Autónomas junto con el Ministro de Sanidad, Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

"Lo que no podemos consentir es, por no tomar una medida que pueda frenar la curva de contagios, no tomarla", indicaba la presidenta riojana, "el objetivo es frenarla".

El sector hostelero y de la restauración es otro de los grandes afectados en la región, ya que está completamente cerrado ante la alta incidencia de casos en la región, Andreu ha indicado que a pesar de las ayudas que se están dando, entiende que "no son ayudas que compensan al 100% como si estuviesen abiertos, pero estamos trabajando. Cada semana tenemos una reunión semanal con representantes del sector".

En las últimas horas, la Consejería de Sanidad de La Rioja ha indicado que la situación epidemiológica en la región refleja una cierta estabilización en los principales núcleos de población. Así, la capital riojana cuenta este lunes con 832 casos activos, siendo el municipio con más casos en términos absolutos.

