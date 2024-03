La comunidad de vecinos de los horrores: "secuestrada por su administrador, con prácticas mafiosas"

Unas obras, llevadas a cabo en 2019 en la comunidad de vecinos de este edificio de Madrid, fue el origen de la "guerra abierta" que atraviesan muchos de los residentes. Según muchos de los vecinos, esa reforma derivó en un incremento injusto de las cuotas mensuales del bloque de viviendas, multiplicándolas por cuatro, pasando de 100 a 400 euros.

"Nada de aquí en este edificio tiene sentido"

Por lo que han podido ver las cámaras de Espejo Público y explica una vecina, las distintas deficiencias y averías que han ido surgiendo en los últimos tiempos no serían subsanadas. A parte del aparente estado de abandono que presentan algunas de las instalaciones y estructuras, los responsables del bloque de viviendas recurrirían a medidas de presión propias de la mafia.

"Se están aprovechando, aquí huele a que están todos 'untados'"

Muchos propietarios de las viviendas tienen grandes diferencias con el presidente y con el administrador. La vicepresidenta de la comunidad explica que actualmente hay 4 procesos judiciales en curso por todos los conflictos.

"Secuestrada por un administrador"

El periodista Javi Fuente entrevista a varios vecinos, Carlos y Alegría, que muestran una nota de prensa que afirma que "es una comunidad secuestrada por su administrador, con prácticas mafiosas".

Cobros irregulares

Carlos afirma recibir cargos a sus cuentas por duplicado y por triplicado: "Un infierno. Estoy pagando cuotas, al mes, de 500-600 euros". Añade el vecino que además le pasan cobros constantemente por distintas cantidades sin haber un patrón lógico.

"No viven aquí ni el presidente, ni el vicepresidente, ni el administrador", asegura Carlos.

"Pasan cargos a la cuenta sin concepto, sin explicaciones"

Según una vecina, el administrador "Cobra directamente en en la cuenta de su empresa, y no de la comunidad". La junta de vecinos habría tratado en varias ocasiones de acabar con sus mandatos "pero no toman acta, no aceptan", aclara la misma mujer.

Recientemente a uno de los vecinos, Fernando, le emparedaron su vehículo, tapiando su plaza de garaje por completo, con nocturnidad. El hombre cuenta cómo al acudir una mañana a retirar el vehículo se encontró con un nuevo muro en el garaje, tras el que había quedado atrapado su coche.

Para Fernando no habría más explicación que ser uno de los que ha dado voz a los problemas: "Yo soy un poco cabeza visible de lo que está ocurriendo en la comunidad y él considera que si me fastidia a mí, fastidia al resto de los vecinos", afirma al mismo tiempo que denuncia "lo que no es normal es que las últimas cuentas que tenemos presentadas sean de 2018, que no tengamos una junta de vecinos desde el año 2019, que yo haya recibido 5 recibos diferentes de la comunidad, que los vecinos no puedan decidir que obras se hacen o qué constructor las hace...".

Problemas con el agua y la calefacción

Los problemas no terminarían ahí y, por otra parte, no de los habitantes del inmueble explica cómo en el edificio disponen de un sistema de calefacción central y que en su piso hace frío, por lo que habría escrito en cuatro ocasiones al administrador, sin haber obtenido una respuesta todavía.