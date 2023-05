Una comuna hippie pone en jaque a la sierra de Cádiz: "Actuaremos como una tribu que se siente atacada"

Los vecinos de Benaocaz, en plena Sierra de Cádiz, están desconcertados por un asentamiento hippie en la zona. Una comuna denominada como Familia Arcoiris se ha asentado en el lugar. La agrupación pidió permiso para el asentamiento durante un periodo de un mes pero le fue denegado.

Estos sujetos ya protagonizaron un asentamiento similar en La Rioja y en Oviedo. Se trata de medio centenar de acampados. Se dice de ellos que abogan por el sexo libre, el nudismo y también que en su día hicieron caso miso de las restricciones sanitarias ante el covid-19. Se teme que hagan un efecto llamada, por eso la Guardia Civil ha cortado los accesos al lugar donde se han establecido.

Según las previsiones de quienes les sigan la pista se prevé que en los próximos días hasta 170 personas pueda asentarse en este punto de Cádiz. Los integrantes de la denominada comuna tienen previsto quedarse hasta el próximo 18 de junio en la zona con el fin del ciclo de la luna nueva.

"En el momento en el que tú entres saltará la alarma"

Juan es uno de esos miembros del grupo Arcoiris. Asegura que no permiten la entrada a los periodistas que en los últimos días se están vertiendo muchas mentira sobre ellos. Juan advierte a la prensa de que los miembros de este grupo no quieren que entren personas externas. "En el momento en que tú entras saltará la alarma. Nosotros actuaremos como 50 años hemos actuado, como una tribu que se siente atacada por un medio. Voy a dar la alarma y no va a poder subir nadie, voy a pedir ayuda a la Guardia Civil, incluso".

La Guardia Civil teme que ese paraje se llene de gente ya que se trata de un paraje muy preservado en el que el medio natural se conversa en muy buenas condiciones.