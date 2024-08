Compran una casa por 650.000 euros y al entrar se encuentran con una okupa que pide 250.000 por irse

La ilusión de una pareja de jóvenes ingleses que querían irse a vivir a Benahavís, en Marbella, se vio truncadacuando entraron en la vivienda una vez ya eran propietarios. Allí se encontraba la antigua pareja sentimental del que fue propietario, que exigía 250.000 euros para abandonar la casa. Los nuevos dueños aseguran que ya habían visto en varias ocasiones a la chica. Se había separado justo antes de la compraventa, pero nunca había estado casada con el antiguo dueño.

Ante esta situación los nuevos propietarios han decidido no denunciar pero sí contratar a una empresa de desokupación para intermediar. Alberto Cuesta, gerente de la misma, ha explicado en Espejo Público que la mujer pide esta cantidad de dinero porque la vivienda estaba a nombre del señor y ella estaba "despechada" por la venta que ejecutó su expareja y por no haber "cogido un duro".

Sin embargo, Alberto Cuesta asegura que tras realizar varias investigaciones descubrieron que la mujer tenía otra vivienda en alquiler. Es en este momento cuando inician a intermediar con ella. Al no haber denunciado, la empresa de Cuesta tomará acción con el juzgado de guardia para saber si les dará la razón. Aún así, Alberto Cuesta aclara que paralelamente seguirán trabajando y están seguros "al 99.9%" de que recuperarán la vivienda "sin que el juez haga nada".

"No podemos estar haciendo exhibición de que en este país no hay que ir a los tribunales y hay que ir a una empresa privada para conseguir el resultado que nos deben dar los tribunales", declara Elisa Beni, colaboradora de Espejo Público. Alberto Cuesta le responde manifestando que desde el departamento jurídico de la empresa van a solicitar medidas cautelares.

Elisa Beni: "No podemos estar haciendo exhibición de que en este país no hay que ir a los tribunales y hay que ir a una empresa privada para conseguir el resultado que nos deben dar los tribunales"

A pesar de ello, Beni insiste en que defiende el Estado de derecho. "Lo que pasa siempre cuando las cosas llegan a los tribunales es que hay una versión del que ha vendido y otra versión de la otra persona, y no siempre una de las versiones es la única", sostiene la colaboradora.

El gerente de la empresa de desokupas no ha tardado en dar su versión: "Permítame que le diga que mi cliente está en todo su derecho de intermediar porque la intermediación en este país es legal". El presentador Miquel Valls pregunta por las técnicas de mediación que utilizará la empresa, a lo que Alberto Cuesta responde que "la finalidad es dar una situación de oportunidad de una persona". También asegura que tiene un vídeo con la petición de la mujer en la que exige los 250.000 euros y que "serán los jueces los que tomen cartas en el asunto".

Alberto Cuesta: "Permítame que le diga que mi cliente está en todo su derecho de intermediar porque la intermediación en este país es legal

Por lo que respecta a la luz de la propiedad, Alberto Cuesta asegura que estaba conectada a la de la comunidad y que no hay titular del contrato de electricidad porque al venderse la casa, esta quedó totalmente vacía y se dieron de baja todos los suministros. Además, añade que la acusada entró en la vivienda y cambió la cerradura.

Montse Suárez, colaboradora del programa, consulta al gerente de la empresa si cabe la posibilidad de ofrecer dinero para mediar. "Nosotros no hacemos acuerdos con dinero", garantiza Cuesta, y añade: "Todo el que me conoce sabe que precisamente mi empresa puede estar tranquila porque lo que hace es de forma legal y si no es fructuosa la intermediación derivaremos al juzgado"

Alberto Cuesta: "Todo el que me conoce sabe que precisamente mi empresa puede estar tranquila porque lo que hace es de forma legal y si no es fructuosa la intermediación derivaremos al juzgado"