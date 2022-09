Las comentadas imágenes de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía en el funeral de Isabel II

El funeral de Estado de la reina de Inglaterra Isabel II ha reunido a más de 500 jefes de Estado. Entre las invitaciones más sonadas en los últimos días en nuestro país está la de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía, ambos muy cercanos a la fallecida monarca. Los reyes eméritos aceptaron la invitación asistiendo al funeral. El protocolo les ubicó muy cerca de los reyes don Felipe y doña Letizia, pero no se ha podido captar imágenes de charla entre ellos.

Lo que sí han captado las cámaras ha sido la relación de don Juan Carlos y doña Sofía durante el acto. Ambos han dado muestras de una gran sintonía y cordialidad. Señala el experto en Comunicación no verbal Carles Marín que de esas imágenes se interpreta una normalidad y cordialidad entre ambos: "Al fin y al cabo son familia y tienen todo el derecho de expresarse, de poder hablar y de poderse comunicar", señalaba.

"El hecho de que los eméritos no estuviesen invitados no es plausible porque son familia y tienen que estar allí", prosigue. Por su parte, el periodista Rubén Amón considera que son don Felipe y doña Letizia quien evitan que se capten imágenes de ellos juntos. "Existe una distancia que Felipe VI trata de preservar para que su reinado no esté perjudicado por el desprestigio creciente de su padre".

Por otro lado, Carmen Enríquez periodista experta en Casa Real, ve cierta relajación en Zarzuela respecto a las relaciones con el rey emérito. Asegura que en los últimos días en todos los comunicados de Zarzuela cuentan cómo está don Juan Carlos y cuáles son sus próximos movimientos. "El ambiente está mucho más suave que después de lo de Sanxenxo", sentencia.