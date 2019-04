Cinco consejos para aprender a discutir

¿NO SABEMOS DISCUTIR?

Cipri Quintas, autor de 'El arte del networking', está en 'Espejo Público' para enseñar a discutir. Entre sus consejos destacan: practicar la empatía, no buscar tener la razón, visualizar lo que puedes perder si no consigues un entendimiento con la otra persona y no tomárselo demasiado en serio, entre otros.