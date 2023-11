Chenoa y su marido habrían intentado tener un hijo pero "les fallaron todas las opciones"

La periodista Lorena Vázquez ha aportado en Espejo Público nuevos datos sobre la ruptura de Chenoa con su marido, el doctor Miguel Ángel Encinas. La colaboradora ha revelado una de las razones que podrían haber dinamitado esta relación. Los protagonistas insisten en que la historia de amor se ha acabado de manera amistosa y no ha habido terceras personas ni una discordia importante.

"Esta pareja estaba tan convencida de su relación que intentaron en varias ocasiones tener un hijo, incluso Chenoa llegó a congelarse óvulos y a hacer un tratamiento pero en un momento dado esos deseos se ven truncados y deciden abandonar esa idea", apunta la periodista. Señala que fallaron las opciones que ambos tenían en mente para ser padres y esa razón puede haber llevado a un desgaste y falta de ilusión de la pareja. Él ya es padre de dos niñas, una ya mayor de edad. "Él deseo era común y ambos estaban muy ilusionados con este proyecto", establece la colaboradora.

Mantiene Lorena Vázquez que si existe una tercera persona por parte de él Chenoa era desconocedora de este punto y la ruptura no se ha producido por ese motivo.

Una ruptura que no es definitiva y que podría revertirse

Según Lorena ambos están trasladando a su entorno que esto no es una ruptura definitiva y se trata de un parón. "Ellos ahora mismo están en un 'stand by' y es lo que trasladan a su entorno más cercano. Algunos amigos no conocían esta separación", destaca.

Otro de los proyectos en común que mantenía la pareja era el de la reforma de una casa, propiedad de Miguel Ángel, en la que ambos querían formar su hogar en común. "Ambos tenían un apartamento por separado que nunca abandonaron pero estaban intentando crear un hogar conjunto", subraya.

"En su primer matrimonio el detonante de la separación fue una tercera persona"

Mantiene la periodista Laura Fa que la información que le llega a través de él es que sí existiría una tercera persona que entraría en discordia. "En su primer matrimonio el detonante de la separación fue una tercera persona. No sé si ha caído en la misma piedra pero ya le pasó en el primer matrimonio", señala.

Según la información que maneja Miquel Vals, copresentador del programa, sí ha habido terceras personas por parte de él e incluso estuvieron a punto de no casarse porque los problemas ya venían desde antes y no se descarta una reconciliación.