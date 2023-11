Laura Fa apunta que en la separación de Chenoa las infidelidades "podrían venir por la parte de él"

La cantante Chenoa y su marido, el urólogo Miguel Sánchez Encinas, han puesto punto y final a su matrimonio después de poco más de un año de casados. La última aparición pública en la que hemos visto a la artista ha sido en la entrega de los Premios 40 Principales. La cantante se mostró contenta y dijo que estaba en un momento de su vida en el que se sentía completa.

Chenoa y su marido tuvieron que aplazar la boda hasta en dos ocasiones a causa del Covid. Finalmente celebraron el compromiso el 17 de julio del pasado año. La pareja se conoció a principios de 2019 en una cena con amigos y la artista contaba que se había enamorado solo con escucharle la voz. Según algunos medios ambos llevarían varios unos meses sin compartir el mismo hogar y se especula que podría haber terceras personas que hayan ocasionado la ruptura.

"No descarto que Chenoa dé una entrevista a su revista de cabecera y cuente más detalles"

Mantiene la periodista Laura Fa y colaboradora de Espejo Público que por que le cuentan las infidelidades serían por la otra parte. "No tengo más detalles. Digo que a mí me viene la información que sería por el otro lado. La semana pasada decía Chenoa que le venía mal lo de estar delante de la prensa, la esperanza que tenía ella es que la noticia se conociera después de la presentación de su nuevo programa. Es un tipo de programa que a lo mejor no necesita este tipo de preguntas, aunque puede dar una entrevista a su revista de cabecera y dar un detalle más, mantenía.

Pilar Vidal, apunta que le da pena de que después de tanto cantar al amor Chenoa no tenga suerte con sus parejas. "Creo que la urología no le da juego pero debería cantar ahora un 'shakirazo'", añadía.