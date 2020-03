El mensaje optimista de Charito, la concejala de 95 años de Patones: "Si todos estamos unidos saldremos pronto de la crisis del coronavirus"

Charito, la concejala de 95 años de Patones, en Madrid, ha lanzado un mensaje positivo para vencer el coronavirus: "¿Qué demonios nos pasa para estar tan pesimistas, si no nos va a pasar nada?, nuestra vida es alegre, nos tenemos que cuidar y que no se nos pegue la enfermedad, pero ya pasará esto, no te preocupes".

"Yo estoy segura que si todos estamos unidos saldremos pronto de esta, si hay que bailar se baila y si hay que reír se ríe", señala. Además, añade que debemos hacer caso a las recomendaciones del Gobierno y menciona la importancia de quedarnos en casa.

Charito ha recordado otras enfermedades contagiosas como fueron la pandemia de gripe de 1918 en España, la peste, la tuberculosis...para volver a recordar que "todo pasa".

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.