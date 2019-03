Cayetana Álvarez de Toledo: "Los separatistas quieren convertir en extranjeros a los vecinos"

Quiere aportar una visión política que va mas allá de su presencia. "Nadie tiene que pedir permiso para defender la constitución de España. El proceso separatista pretende convertir en extranjeros a los vecinos", destaca Álvarez de Toledo.

La periodista confiesa que se animó a dar este paso "por el peligro de la fragmentación del centro derecha". "Hay que sumar fuerzas. Los que estamos en la política tenemos que intentar forzar una mayoría frente a los que vienen a devastar España". Le preocupa Pedro Sánchez y sus alianzas independentistas: "su visión narcisistas del poder me parece peligrosísisma".

Ha destacado que hay varios elementos con Vox que no comparte. "No me gusta la tendencia de deportar a alguien por sus ideas". destaca.