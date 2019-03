El caso de Natascha Kampusch será revisado con ayuda del FBI

El 2 de marzo de 1998 Natascha Kampusch fue secuestrada cuando salía de casa para ir a la escuela, ella tenía 10 años y su captor 36, los dos pasarían juntos los siguientes ocho años en una vivienda unifamiliar, él en la parte de arriba y ella abajo encerrada en un zulo. Con el tiempo el secuestrador relajó la vigilancia hasta que el 23 de agosto de 2006 Natascha huye y recupera su libertad. Tras la huida de su secuestrada, según el informe de la policía, el raptor se suicidó tirándose a la vía del tren.

Desde entonces Natascha ha dado numerosas entrevistas a los medios y a finales de 2010 la joven ponía punto y final a su libro '3096 días' relato de su cautiverio en manos de un perturbado. En su biografía cuenta como su secuestrador la privaba de alimento, la golpeaba, abusaba sexualmente de ella y la obligaba a limpiar su casa medio desnuda llamándola esclava, a pesar de todo, en una entrevista concedida a Espejo Público, Natashca no disimulaba cierto afecto hacía el monstruo que la había sometido a aquel calvario.

14 años después, el caso rodeado de misterio, será revisado con ayuda del FBI. Se reaviva así la polémica entre los que en un principio dudaron de la versión de la joven. Hay un testigo de que el raptor no habría actuado solo y también hay sospechas entorno a su suicidio. El ex-presidente del tribunal supremo ve inadmisible que no se tuviera en cuenta el testimonio de una niña de 12 años que presenció el secuestro y aseguró que vio a dos hombres. Cree que Kampusch no dice toda la verdad por miedo a ese posible cómplice que aun sigue en libertad.

Otra misterio es la muerte del inspector que investigaba los círculos pedófilos con los que el secuestrador podría estar conectado, el inspector se suicidó en medio de la investigación. El suceso que mantuvo en jaque a la policía austriaca sigue hoy repleto de incógnitas.