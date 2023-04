Carmen, una propietaria desesperada con su inquilina morosa: "23.000 euros me debe mi inquiokupa"

A gritos de socorro y con una pancarta en la mano Carmen, vecina de El Molar, se planta en la puerta del Ayuntamiento de dicha localidad.

"Las familias vulnerables son responsabilidad de Servicios Sociales, no mía". Esta es la protesta de Carmen, lleva tres años sufriendo el impago del alquiler de su inmueble, su inquilina morosa le debe 23.000€.

Carmen cuenta en directo para Espejo Público su situación "tengo una impotencia muy grande...hay unas personas en mi casa viviendo completamente gratis..."

Todo empieza hace cuatro años, la inquilina junto con su hija discapacitada acceden al alquiler de la vivienda de Carmen. El primer año la inquilina llegó a pagar todas las mensualidad, pero todo cambia en el segundo año de alquiler. A partir de ese momento la propietaria no vuelve a recibir el pago de ninguna otra mensualidad.

Espejo Público habla con la inquiokupa

Un equipo de Espejo Público pudo llegar hasta la puerta de la vivienda y entrevistar a la inquilina. "Me encuentro en una situación económica complicada" reconoce a través del telefonillo.

La propietaria exige a políticos y Servicios Sociales que sean ellos los que se encarguen de facilitar una vivienda a esta familia. Carmen desesperada cuenta que su hijo quiere independizarse y que debido a esta situación le es imposible. "Le tengo que decir: hijo no te puedes ir porque tengo una persona en mi casa que vive gratuitamente... yo pago los impuestos pero tu no te puedes ir allí".

Después de dos días en la puerta del Ayuntamiento Carmen asegura que no ha recibido respuesta por parte de ningún organismo pero que afirma que "hoy al ver las cámaras sí que han salido algunos concejales pero no me dan ninguna solución tampoco, son palabras que se las lleva el viento". Carmen reclama una solución "quiero una solución por parte de quien sea". Asegura que no es su problema y que el Estado y Servicios Sociales son los que se tienen que hacer cargo de su inquiokupa.

Carmen asegura que lo que quiere es que se le vea y que va a seguir protestando a puertas del Ayuntamiento indefinidamente.