Susana Díaz, tras no ser invitada al congreso federal del PSOE: "Me quedan un montón de congresos federales por delante"

El PSOE tiene la vista puesta ya en el congreso federal que se celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre en la capital andaluza. La lista de 57 delegados que representarán a la ejecutiva provincial de Sevilla ya se ha aprobado. Una lista que no incluye a Susana Díaz. La senadora y secretaria regional del partido durante ocho años no ha sido convocada para participar en la cita en la que se prevé que Pedro Sánchez renueve su liderazgo.

"Me quedan un montón de congresos federales por delante"

"Siempre te duele... pero, mira, hay muchos congresos". Así respondía Susana Díaz a Susanna Griso al ser preguntada por cómo encajaba la decisión. De hecho, ha subrayado que "el viernes hago 50 años y me quedan un montón de congresos federales por delante".

La colaboradora de 'Espejo Público' recuerda que es la única senadora por Sevilla que no va a ser delegada en el cónclave y destaca que es "la última presidenta de la Junta de Andalucía y la última secretaria general (regional) que ganó las elecciones en la provincia", donde se llevará a cabo.

¿Cambio en el PSOE andaluz?

Según apunta 'La Razón', un grupo de "Susanistas" buscan descabalgar a Juan Espadas del liderazgo del PSOE andaluz. Sobre esta cuestión, la socialista asegura que su etapa política en la región ya llegó a su fin. "Hace tiempo que dije que la pantalla del proceso en Andalucía la pasé", aunque apunta que "la gente allí sí quiere recuperar la ilusión, porque tiene ganas de volver a ganar unas elecciones y de volver al Gobierno andaluz".

Y considera, además, que cuando se abren procesos "es normal que aparezcan alternativas", hecho que ve positivo, porque "la gente no se resigna a perder".

Felipe González y Alfonso Guerra tampoco han sido invitados

En la entrevista inédita de la semana pasada, Felipe González y Alfonso Guerra ya avanzaron que tampoco han sido invitados al próximo congreso federal. En este sentido, el exvicepresidente, que prevé que no cursarán ninguna invitación, señaló que "hay gente que parece que quiere volver a la dictadura en cuanto uno tiene una opinión distinta que mantiene otro". Por su parte, el expresidente afirmó no tener conciencia de haber sido invitado, aunque aseguró ser un aspecto que no le preocupa.

La sucesión de Pedro Sánchez

Los posibles candidatos que sucedan a Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista es otro aspecto por el cual giró la entrevista con Felipe González y Alfonso Guerra. Aunque los dos exdirigentes socialistas no quisieron poner en claro un nombre, el de Juan Lobato se ha mencionado en los últimos días. En todo caso, el líder del PSOE en Madrid, tal y como explicó esta semana en 'Espejo Público', apuesta por una mujer como secretaria general del partido y se descarta en la quiniela de la sucesión.

Sobre esta propuesta, Susana Díaz considera que "no es el momento" de debatir sobre ello. "Cuando el secretario general del PSOE es presidente del Gobierno, ese debate no cabe. Ni siquiera voy a participar", afirma. "El PSOE es mucho PSOE, y es mucho más que los dirigentes. Se levantó hasta cuando se fue Felipe González", añade.