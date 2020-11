La actriz Carmen Maura ha pasado por el programa Espejo Público de Antena3 Noticias para hablar de situación actual de la pandemia del coronavirus y sobre sus últimos trabajos.

"Tengo la ventaja de que estoy trabajando pero por ejemplo cuando he rodado con el coronavirus es terrible no ver las caras del equipo" ha afirmado Carmen Maura. "Ahí me he dado cuenta hasta qué punto es importante ver las caras del equipo porque es el público que tienes cuando ruedas".

Carmen Maura también ha explicado que "no sabes quién es quién" cuando estás en el rodaje, "todo el equipo con mascarilla" para evitar contagios de coronavirus. "Te pierdes muchas cosas, no saben si están contentos y no están contentos".

"Sólo hemos tenido un actor con la enfermedad pero enseguida se arregló y pudo volver" ha comentado la actriz que ha asegurado que se ha hecho la prueba del coronavirus "más de 15 veces durante el rodaje".

Sobre la vacuna del coronavirus ha dicho que "prefiero que se vacunen otros antes. Espero que no sea obligatorio. Las vacunas me dan mucho respeto" ha indicado la actriz Carmen Maura.

Carmen Maura vive a caballo entre España y Francia pero ahora con la pandemia de la Covid-19 ha decido quedarse aquí. "En una situación como ésta, bueno ahora en Francia están fatal también pero creo que nos puede ayudar más nuestro carácter al carácter de los franceses" ha indicado.

"Porque nosotros ya hemos perdido el sentido del honor, lo perdimos hace mucho tiempo, tenemos menos problema con eso. Los franceses son 'aquí no pasa nada, nosotros somos los mejores'" ha explicado la actriz sobre la situación en España y en Francia ante el coronavirus.

A las preguntas de los colaboradores sobre si había más libertad en los años 80 Carmen Maura ha querido explicar que en los años 80, en su opinión, sí había mas libertad. "Ahora una película como Pepi, Luci Boom y otras chicas del montón nos sacarían 50.000 cosas". "Soy feminista pero me repatean las cosas que veo" ha dicho Carmen Maura en Espejo Público.