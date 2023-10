Carmen Lomana narra cómo vivió el robo en su casa: "Cogí un palo de hierro y el cuchillo más grande que tengo en la cocina"

El pasado domingo saltaba la noticia: Carmen Lomana había sido atracada en su propia casa por dos encapuchados, y esta mañana en Espejo Público han querido hacerse eco de ello.

En la entrevista que ha concedido al programa, Lomana ha contado con detalle todo lo ocurrido y asegura que, aunque se encuentre todavía estresada, está bien. Según dice, eran aproximadamente las tres y media de la tarde y ella se estaba arreglando para ir a trabajar cuando de repente empezó a escuchar ruidos, así que decidió salir para ver qué estaba pasando y se encontró con dos hombres deambulando por la zona del salón. Dice Carmen que cree que acababan de forzar la cerradura y que no entiende aún cómo pudieron desactivar las alarmas, "No podía creer lo que estaba viendo" cuenta a las cámaras.

Afirma que los ladrones "tenían la cara tapada y llevaban chándal buenos" y dice que cree que estaba todo premeditado, que habían ido directamente a su piso y que la noche anterior vio a "un tipo raro" por su zona dando vueltas.

"Cogí un palo de hierro y el cuchillo más grande que tengo en la cocina". Salió de donde estaba y, cuando se los encontró en el salón, les gritó que había avisado a la policía para asustarlos, a pesar de que no era cierto. Después se encerró en la cocina, avisó a la policía y a emergencias y asegura que la actuación fue muy rápida y eficaz.

Algunos tienen dudas

La sorpresa ha llegado cuando, en medio de la entrevista, la colaboradora de Espejo Público Pilar Vidal ha puesto en duda las declaraciones de Lomana. Dice la colaboradora que a Carmen Lomana "siempre le pasa lo mismo" y que le parece mucha casualidad que justo ahora que hay una oleada de robos a famosos, Lomana sea la única famosa afectada de Madrid. Pilar Vidal no ha parado ahí, sino que ha seguido cuestionando la versión de la leonesa preguntándole si le habían llegado a robar, cuestión que Carmen no ha contestado porque asegura que, por orden de la Policía, no puede dar ese tipo de informaciones.

Tras el desencuentro, Carmen Lomana se ha mostrado muy disgustada y ha dicho que las declaraciones que está haciendo a los medios de comunicación no han sido por conseguir ningún tipo de protagonismo, sino por el cariño que les tiene a sus compañeros de televisión.