Carmen Lomana: "En la biopsia ha salido que no había células malignas. Tardo un mes más y no sé qué hubiera pasado”

Carmen Lomana se está recuperando en la ciudad de Vigo después de haber sido operada de urgencia por los médicos del Hospital Ruber, tras detectarse un tumor en el cuello. Pero aún faltaba conocer los resultados de los análisis y los médicos le han comunicado una excelente noticia: “La biopsia ha salido que no había células malignas”. Lomana insiste en la importancia de acudir a los médicos en el momento que se detecte algún bulto raro en el cuerpo: “Por favor la gente que no deje las cosas como hice yo. A lo mejor tardo un mes más y no sé qué hubiera pasado”.

Los médicos que operaron a Carmen, están agradecidos por contar en televisión su problema de salud, ya que la gente les está llamando al hospital: “Porque se han visto un bulto como yo, detrás de la oreja, que a lo mejor no es nada, pero por lo menos que se lo miren. Solo por eso merece la pena haberlo dicho”.

"Cósima es la hija que me hubiera gustado tener"

Carmen ha querido dar las gracias a toda la gente que la ha llamado preocupados por su salud, y también los mensajes que aún sigue recibiendo de: “Personas que se me habían olvidado y ahí estaban”. Un mensaje que le hizo mucha ilusión es el de Cósima, hija de Ágatha Ruiz de la Prada, ya que con ella ha tenido una relación estupenda y: “Es la hija que me hubiera gustado tener”. Otro mensaje que recibirá pronto es del de la propia Ághata por lo que la guerra mantenida hasta hace pocos días, parece que tiene los días contados. La propia Lomana le da la enhorabuena a la diseñadora por el premio recibido.

Para terminar Carmen Lomana quiso dar su opinión sobre la ruptura contractual entre la firma de vestidos de novia Sophie et Voilá y Tamara Falcó: “Se han hartado, hay mucha gente caprichosa y famosa que cree que no va a pasar nunca, y a lo mejor ha cambiado de talla, pero en eso no hay problema, pero sí el respeto por un diseño que ha hecho una firma solo para ti”.