Carlos Chagüaceda: "Un debate es un formato cruel. No hay que hacerlo bien, hay que hacerlo mejor"

Carlos Chagüaceda, experto en Marketing y Comunicación, ha escrito "Tú puedes ser noticia". En Espejo Público ha querido valorar entre otras cosas, cómo influyen las posiciones en el debate decisivo del próximo 7 de diciembre en Atresmedia. "La pintura de cómo se sitúan en el escenario marca el territorio. El hecho de que la vicepresidenta esté en una esquina le viene bien".

Sobre la complejidad del debate y cómo llegan de preparados o no los candidatos a la cita, Chagüaceda lo tiene claro. "El problema de un debate es que es un formato muy cruel, porque no se trata de hacerlo bien, hay que hacerlo mejor. Es un formato en el que los demás te atacan. No es una entrevista al uso". Carlos Chagüaceda cree que la experiencia de Soraya Sénz de Santamaría le puede favorecer en el debate y asegura que debería tener una posición más defensiva. "Esto es como una semifinal y a veces esta es más difícil que la final. Ella no se juega tanto como los demás".

Sobre los presentadores del debate, Vicente Vallés y Ana Pastor, Carlos Chagüaceda cree que "son algo más que árbitros, por seguir con el simil futbolístico. Ellos también intervienen en el debate, pues van a ser algo más que unos reguladores de tiempo. Esto añade una complicación más a los intervinientes en el debate".