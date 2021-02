Carlos Carrizosa, candidato de Cs a la elecciones catalanas: "Nosotros no pactaremos con el independentismo como Illa"

Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, ha querido dejar claro que "no pactarán con el independentismo como Salvador Illa. El independentismo habla de limpieza de españoles en Cataluña. Hay que terminar con este régimen. Hay que ganarles no hay que pactar y ahora tenemos la oportunidad. Cs es ambicioso en eso, nosotros no pactaremos con el independentismo como Illa, ya lo han hecho en la diputación de Barcelona".

Los sondeos no pronostican un buen domingo en las elecciones catalanas a Cs. Apuntan a que la formación naranja perderá como mínimo el 50% de su actual representación en el Parlament. De 36 escaños actuales y, según la encuesta, Cs lograría entre 13 y 18 diputados.

"Siempre hemos dado la sorpresa en las encuestas en Cataluña. Necesitamos un Gobierno constitucionalista, acabar con la corrupción y dejar de lado el 'procés'" ha asegurado Carlos Carrizosa, candidato de Cs en las elecciones catalanas 2021.

En 2017 Ciudadanos fue la fuerza más votada. Aún así se negó a construir un Gobierno. "Nosotros lo que queremos es ganar al separatismo y ya hemos demostrado que se le puede ganar en escaños y en votos pero tenemos que aprovechar el momento de división y frustración del nacionalismo" ha asegurado el candidato de Cs a las elecciones catalanas, Carlos Carrizosa. "Tenemos un régimen que o lo cambiamos o vamos muy mal".