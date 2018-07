Carlos Blanco, sobre su papel en 'Fariña': "Comí con Laureano Oubiña porque me lo propuso una tercera persona"

El actor Carlos Blanco que da vida a Laureano Oubiña en la serie 'Fariña' reconoce que interpretarlo ha sido toda una experiencia. El intérprete reside en la Isla de Aroussa. "Alguien me decía que siendo de allí 'Fariña' es nuestro 'Cuéntame'", bromea. Ha revelado que comió con el propio Laureano Oubiña. "Es él quien me lo propone a raíz de una tercera persona. "Tenía muy trabajado el personaje, había hablado con mucha gente que le conocía, él me lo propuso y acepté", destaca.

Blanco perdió a un hermano por culpa de la droga. "No fui allí para hacer amigos pero me vino muy bien para el personaje. A él le quedó claro que soy un actor y que mi director me marca lo que tengo que hacer", señala.