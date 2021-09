Cañavate pide ayuda para salvar su iglesia en peligro de derrumbe por la DANA

Cañavate, en Cueca, hace un llamamiento urgente para evitar el derrumbe de su iglesia. La alcaldesa, Rosa María Moya Aragón, ha estado en el programa Espejo Público. "la Iglesia se hunde y esto no pasa solo ahora con las tormenta si no siempre que llueve y estamos hartos de pedir ayuda tanto al obispado de Cuenca como a Diputación de Cuenca y entre unos y otros no nos dan dinero para arreglarla"

"Como quieren que la gente se venga de las ciudades a los pueblos si no tenemos ayudas y estamos olvidados" ha afirmado la alcaldesa de Cañavate, Rosa María Moya Aragón, en el programa de Antena 3 Noticias. "Las filtraciones deben venir de la cubierta".

Las imágenes del agua cayendo por las paredes de la iglesia de Cañavate se han compartido en redes sociales. "Ayer el agua caía por toda la iglesia así que debe ser un problema en la cubierta. Cuando llueve siempre cae agua pero ayer fue una barbaridad" ha explicado la alcaldesa.

En Castilla-La Mancha, varias localidades han sufrido la DANA. Las calles han quedado anegadas tras haber alcanzado el agua un metro de altura. En Guadamur, la alcaldesa Sonia Gutiérrez, ha relatado que el torrente ha arrastrado varios vehículos, entre ellos el suyo y el de su esposo.

