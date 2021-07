Un camarero agredido por un compañero al grito de "maricón": "Mi jefe me pide que quite la denuncia para no despedirme"

Luiz Jonas trabaja como camarero en Huelva. Cuenta que desde que comenzó a trabajar un compañero de trabajo y su jefe hacían comentarios homófobos sobre su condición sexual. Comentarios a los que en un primer momento no dio importancia.

Señala que no todos sus compañeros de trabajo le acosan de ese modo y es un comportamiento aislado de un empleado y uno de sus jefes. "Es como el que se lo toma a broma. Antes trabajaba bien y no tenía problemas en el chiringuito pero cuando apareció el compañero nuevo empecé a estar incómodo", cuenta.

La agresión tuvo lugar cuando su compañero se metió con su pareja y le dijo: "Qué anda diciendo e l maricón de tu novio sobre mí", en ese momento le dio un cabezazo a su novio. El se metió en medio para defenderle y al final terminó recibiendo la mayor parte de los golpes. "Cuando me empezó a pegar no pude ni defenderme", recuerda.

Comenta Luiz que ha denunciado la agresión y que no entiende "esa maldad y ese odio" hacia él simplemente "por su condición". El culpable de la agresión sigue trabajando y no ha sufrido ninguna represalias por parte de sus jefes. "Mi jefe me ha llamado para que yo quitase la denuncia si quiero volver a trabajar", relata.

