El calor pasa factura a Juanma Moreno en su entrevista en Espejo Público: "Me va a dar un 'vahído'"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía (PP) y candidato a revalidar el cargo en las elecciones autonómicas que se celebran este domingo 19 de junio, ha hablado este jueves para Espejo Público. Moreno confía en obtener buenos resultados para su formación y anima a los andaluces a salir a votar el domingo.

Después de charlar con Susanna Griso sobre sus objetivos en el caso de ganar las elecciones la presentadora de Espejo Público le deseaba suerte en las urnas y le emplazaba a charla el próximo lunes. " Me gustaría hablar el lunes con buenas noticias", respondía Moreno.

"Voy a coger ahora a mi equipo y voy a ajustar cuentas con ellos"

El del PP daba a conocer un detalle de la preparación de la entrevista y es que su equipo le había colocado con la ciudad de Sevilla de fondo: "El escenario es precioso pero me están matando. Aquí con la chaqueta puesta me caen los sudores por la espalda. Los voy a coger ahora y voy a ajustar cuentas con ellos. Queda muy bonito pero me va a dar un 'vahído'

El candidato a la Junta de Andalucía señalaba que a esa hora en Sevilla los termómetros ya superaban los "30 grados largos". "Por quedar contigo han querido quedar mal conmigo", bromeaba.