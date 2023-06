Desaparición

Búsqueda a contrarreloj del submarino con 5 personas para ver el Titanic: "Es una situación límite, desesperada"

Eugenio Fraile, investigador científico del Instituto Oceanográfico de Canarias, asegura que el Titán no está certificado: "No ha seguido los estándares de fabricación habituales, no está certificado".