Brutal atraco en una Administración de Lotería de Madrid

Los atracos a las Administraciones de Lotería se está convirtiendo, por desgracia, en algo bastante común en estas fechas. En esta última ocasión, los dos atracadores se han llevado un botín de 40.000 euros. Consiguieron escapar en coche y la Policía Nacional ya les está buscando.

"Estaba un poco despistado y sólo podía decir que le habían atracado" cuenta una de las empleadas de la Administración sobre el dueño que fue atracado. El establecimiento cuenta con todas las medidas de seguridad apropiadas, pero aún así, consigueron realizar el robo.

Parece ser que le seguían y al entrar detrás de él, le golpearon en la cabeza. Juán, el dueño, está bastante "tocado" y ha preferido no salir ante los medios de comunicación. No es el primer caso que ocurre en Madrid y se espera que no vuelva a ocurrir.