¿Ha 'borrado' la casa real británica las noticias sobre la supuesta infidelidad del príncipe Guillermo?

¿Ha censurado la casa real británica las informaciones sobre esa supuesta cena? Es la pregunta que nos hemos hecho en Espejo Público y a la que hemos intentado contestar recurriendo a periodistas expertos en la información relacionada con la familia real británica. Álvaro Rey, redactor de Vanitatis, nos reconoce que él también pudo leer la noticia en las ediciones digitales de periódicos como Daily Mail, The Mirror o The Sun, pero que cuando horas después intentó repasar esas informaciones, su navegador sólo le mostraba mensajes de error o le indicaba que las páginas ya no existían. Álvaro le mostró a nuestra compañera María Martín lo sencillo que es eliminar esas informaciones.

Tanto el redactor de Vanitatis como su director, Nacho Gay, que ha intervenido en Espejo Público nos hablan de una figura conocida como "super injuction". La ley inglesa, define con ese término al "supermandamiento judicial" que impide la publicación de una información que está en cuestión. En el caso que os ocupa estaríamos hablando de lo que se conoce como "regardless injuction", un supuesto mandato proveniente de Buckingham y que ordenaría eliminar publicaciones que se consideran incómodas.

La supuesta cena de San Valentín

Según señalaban esos medios ingleses en sus informaciones, el príncipe Guillermo podría haber cenado el día de San Valentín junto a su amante Rose Hanbury, con quién ya se le viene relacionando desde hace años. Algunas de esas informaciones recogían que, según un trabajor de dicho restaurante, durante la cena William le habría entregado un collar de perlas a Rose como regalo de San Valentín.

¿Quién es Rose Hanbury?

Rose Hanbury contrajo matrimonio en 2009 con David Rocksavage , el séptimo marqués de Cholmondeley, solo dos días después de anunciar su compromiso y su embarazo. Tres meses y medio después nacieron sus hijos gemelos Alexander y Oliver. Pero se había dado a conocer unos años antes cuando en 2005 ella y su hermana Marina fueron fotografiadas en bikini en una playa junto a Tony Blair, desatando así los rumores sobre una presunta infidelidad del entonces Primer Ministro británico.

Imagen de normalidad

Saliendo al paso de los rumores, William y Kate se dejaron ver muy cariñosos en la gala de entrega de los premios Bafta, e incluso Kate Middleton le dio una palmada en el trasero al príncipe Guillermo.