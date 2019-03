Boris: "Puedo hacer todo lo que me proponga"

PADECE HIPERECPLEXIA

Boris nació con hiperecplexia, conocida como la enfermedad del sobresalto, algo que no le ha impedido ser feliz y hacer todo lo que se propone. "Me limita lo que yo quiera que me limite. Soy consciente de lo que tengo, de mis dificultades, pero no me impiden divertirme al máximo. Los fines de semana es lo que más me gusta", dice.