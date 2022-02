Begoña Villacís: "Vamos a fiscalizar hasta el último papel y garantizo que Madrid no se va a usar para los intereses de Génova"

Begoña Villacís (Ciudadanos) , vicealcaldesa de Madrid, ha valorado la supuesta renuncia que estaría preparando el alcalde José Luis Martínez Almeida de su cargo como portavoz nacional del PP. Señala que el día que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, asumió el cargo de portavoz nacional de su partido le dijo que le parecía muy complicado representar los intereses de un partido y de un Ayuntamiento.

"No creo en absoluto que la Comunidad tenga un planteamiento más liberal que el Ayuntamiento", señala sobre la gestión de ambas administraciones. Aporta el dato de que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con un presupuesto de 5.000 millones de euros y en lo que llevan de mandato han ahorrado 505 millones a los madrileños en impuestos, mientras que la comunidad tiene un presupuesto de 20.000 millones de euros y ha ahorrado en lo que llevan de legislatura 300 millones. "Creo que la política que hemos llevado aquí ha sido completamente liberal bajando los impuestos".

Señala Villacís que cuando fue informada del supuesto espionaje a Ayuso desde la empresa municipal de la Vivienda y Suelo comunicó al alcalde su malestar. "A mí no me gustó nada la situación. Me decepcionó mucho y así se lo transmití a Almeida. Si se realiza una investigación en el seno del Gobierno que yo participo me lo tienen que decir y se tiene que participar de ello al Consejo", apunta.

Pide la vicealcaldesa que se resalte la importancia de Gobierno en coalición porque cree que cuando un partido pide libertad para gobernar en solitario se pierde libertas: el gobernado pierde libertad y la gana el gobernante. "Nosotros vamos a seguir investigando el caso y hoy hay nuevo consejo de la empresa municipal", señala. "Vamos a fiscalizar hasta el último papel y garantizo que la ciudad de Madrid no va a ser empleada para los intereses de Génova y de Sánchez", mantiene.

Reconoce que ahora mismo tiene mucha presión por parte del resto de los grupos políticos para hacer una moción de censura. "Sé perfectamente que si en lugar de Ciudadanos estuviese el PP habría ya una moción en este Ayuntamiento", apunta.

